Тарханов: было бы интересно наблюдать за Бердыевым в «Сочи». Вопрос — сработаются ли?

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера «Сочи».

«Бердыев — опытный мастер! Если всё случится, «Сочи» выбрал опытного тренера. В любом случае было бы интересно наблюдать за Бердыевым в «Сочи». Другой вопрос — сработаются ли?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавил «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.



С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».