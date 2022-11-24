Тарханов: было бы интересно наблюдать за Бердыевым в «Сочи». Вопрос — сработаются ли?
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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера «Сочи».
«Бердыев — опытный мастер! Если всё случится, «Сочи» выбрал опытного тренера. В любом случае было бы интересно наблюдать за Бердыевым в «Сочи». Другой вопрос — сработаются ли?» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавил «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.
С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».
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