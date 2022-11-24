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Португалия — Гана: Роналду открыл счёт, реализовав пенальти

Португалия — Гана: Роналду открыл счёт, реализовав пенальти
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В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. Португальцы ведут во втором тайме со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 65-й минуте счёт в игре открыл португальский нападающий Криштиану Роналду. 37-летний форвард сумел реализовать 11-метровый удар, забив свой 118-й гол за национальную команду.

Отметим, что ранее в группе H, где выступают Португалия и Гана, очный матч сыграли команды Уругвая и Южной Кореи. Встреча завершилась нулевой ничьей. Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей. Оба матча состоятся в понедельник, 28 ноября.

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