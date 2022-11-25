Катар — Сенегал: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором хозяева турнира — сборная Катара — встретится с командой Сенегала. Встреча пройдёт в Дохе на стадионе «Эль-Тумама».
Команды назвали стартовые составы на предстоящий матч.
Сборная Катара: Баршам, Мигел, Мохаммад, Хухи, Хассан, Ахмед, Аль-Хайдос, Мадибо, Будиаф, Афиф, Али.
Сборная Сенегала: Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Гейе, Менди, Сарр, Дьятта, Дьедиу, Диа.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.
В 1-м туре сборная Катара уступила команде Эквадора (0:2), а Сенегал проиграл Нидерландам (0:2). Нидерландцы и эквадорцы также сегодня сыграют очный матч в рамках 2-го тура (19:00 мск).
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