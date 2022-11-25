Валерий Кечинов рассказал о главном разочаровании 1-го тура ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что его разочаровало в 1-м туре чемпионата мира в Катаре.



«Разочаровало, что Аргентина в 1-м туре не выиграла у Саудовской Аравии. На мой взгляд, это фаворит и претендент на первое место, поэтому для меня это стало неожиданностью. Поражение Германии в матче с Японией тоже стало неожиданностью.



Очень много нулевых ничьих, которые не красят чемпионат мира. Нам, как болельщикам, хочется побольше забитых мячей. В целом для меня сейчас позитивных моментов на чемпионате мира больше, чем отрицательных. Смотря на игру Испании, я наслаждался. В такие моменты понимаешь, в чём смысл футбола — всё доведено до автоматизма», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а немцы — Японии (1:2).