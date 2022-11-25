Червиченко: Роналду — один из величайших, но я им не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду и признался, что ему больше нравится форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси.
«Роналду — один из величайших футболистов нынешних времён. Но лично я [им] не восхищаюсь. Мне больше нравится Месси — просто в плане восприятия.
Мне кажется, что Роналду и португальцам теперь будет сложнее. Все видели придуманный пенальти в матче с Ганой. Не очень понятно, почему судья не пошёл смотреть VAR. Думаю, что не очень большой, но скандал будет. В следующих эпизодах ему будет доставаться больше, а свистеть на нём будут меньше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Роналду потрогал Пепе за пятую точку. Видеоролик:
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