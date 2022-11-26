Осинькин: хотелось бы, чтобы в «Крыльях» не было текучки кадров, и мы делали шаги вперёд

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал интерес к футболистам команды со стороны ведущих российских клубов.

«Как отношусь к тому, что наши молодые игроки интересны многим клубам? Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет, зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают 11 место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги в текущем сезоне, набрав 20 очков после 17 сыгранных туров. Ранее в СМИ сообщалось об интересе российских топ-клубов к игрокам «Крыльев Советов», в частности, к нападающему Сергею Пиняеву.