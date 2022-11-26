Сердар Азмун: я туркмен. Очень люблю «Фенербахче». Надеюсь, в будущем сыграю за них

Нападающий «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о любви к Турции и турецкому футбольному клубу «Фенербахче».
«Я туркмен. Очень люблю турок. Да здравствуют турки. Я очень люблю «Фенербахче». У меня было предложение от них. Я раньше забивал им, прошу прощения у «Фенербахче». Надеюсь, когда-нибудь в будущем я сыграю за «Фенербахче», — приводит слова Азмуна mynet.
Азмун, до этого длительное время выступавший в Российской Премьер-Лиге за «Зенит», «Ростов» и казанский «Рубин», является игроком леверкузенского «Байера», в который перешёл прошлой зимой. На счету иранского нападающего всего чуть более 300 проведённых на поле минут в текущем сезоне в 11 матчах за немецкую команду. Всего за «Байер» Азмун забил только один гол и сделал три передачи в 22 матчах.
- 26 ноября 2022
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