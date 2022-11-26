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Комментатор норвежского телеканала отреагировала на флаг России на бутсах Ондуа

Комментатор норвежского телеканала отреагировала на флаг России на бутсах Ондуа
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Спортивный комментатор норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг высказалась об изображении флага России на бутсах футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, игрок вышел в этих бутсах на замену в матче с командой Швейцарии (0:1).

«Поскольку России фактически запретили играть в футбол на международной арене из-за ситуации на Украине, это многими интерпретируется как политическая акция. Непонятно, почему ФИФА строго относится к другим типам высказываний и считает это нормой.

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ФИФА приняла решение отстранить Россию по уважительной причине. Одно дело — то, что символизирует флаг для самого игрока, но также нужно учитывать, что флаг представляет для остального мира», — приводит слова Берг TV2.

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