Комментатор норвежского телеканала отреагировала на флаг России на бутсах Ондуа

Спортивный комментатор норвежского телеканала TV2 Мина Финстад Берг высказалась об изображении флага России на бутсах футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, игрок вышел в этих бутсах на замену в матче с командой Швейцарии (0:1).



«Поскольку России фактически запретили играть в футбол на международной арене из-за ситуации на Украине, это многими интерпретируется как политическая акция. Непонятно, почему ФИФА строго относится к другим типам высказываний и считает это нормой.

ФИФА приняла решение отстранить Россию по уважительной причине. Одно дело — то, что символизирует флаг для самого игрока, но также нужно учитывать, что флаг представляет для остального мира», — приводит слова Берг TV2.