Дешам: Франция находится в идеальной ситуации, у нас отличный шанс стать первыми в группе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над командой Дании (2:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира заявил, что действующие победители турнира постараются выйти из своего квартета с первого места. В последнем туре Франции предстоит сыграть с Тунисом.
«Состав у нас сплочённый, и мы надеемся добиться многого. У нас будет отличный шанс занять первое место в группе в игре с Тунисом — мы находимся в идеальной ситуации», — приводит слова Дешама Get French Football News.
Сейчас сборная Франции занимает первое место в своей группе, в которой также выступают Австралия (3), Дания (1) и Тунис (1). Если французы сохранят верхнюю строчку (для этого им нужно не проиграть Тунису), то в 1/8 финала встретятся со второй командой группы С. В этом квартете выступают Польша, Саудовская Аравия, Мексика и Аргентина.
Болельщики сборной Аргентины оскорбляют игроков Франции. Видеоролик:
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