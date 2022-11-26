Лионель Месси сравнялся с Марадоной по количеству матчей за Аргентину на чемпионатах мира
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Мексикой в стартовом составе. Для 35-летнего футболиста это 21-я игра на мундиале. По этому показателю он сравнялся с легендарным Диего Марадоной. Они являеются рекордсменами сборной Аргентины по количеству матчей на чемпионатах мира.
Марадона принимал участие в чемпионатах мира в 1982, 1986 (победитель), 1990 (серебряный призёр) и 1994 году. Напомним, Диего не стало на 61-м году жизни, 25 ноября 2020 года.
Для Месси чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере. Вместе со сборной Аргентины он доходил до финала турнира в 2014 году.
Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик:
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