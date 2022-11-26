Лионель Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с Криштиану Роналду и Марадоной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в матче с Мексикой во втором туре группового этапа чемпионата мира. 35-летний форвард забил свой восьмой мяч на этих турнирах и сравнялся по соответствующему показателю с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Аргентинцу для достижения этой цифры понадобился 21 матч, Роналду справился за 18.

Столько же голов за Аргентину на чемпионате мира забил легендарный Диего Марадона. Ещё восемь голов на счету их соотечественника Гильермо Стабиле, бразильцев Ривалдо, Леонидаса и Адемира, Руди Фёллера (Германия) и Оскара Мигеса (Уругвай).

Отметим, что для Месси турнир в Катаре стал пятым в карьере — как и для Роналду.

Саудовцы пристали к журналисту с вопросом о Месси. Видеоролик: