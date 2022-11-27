Игрок «Химок» Тихий отреагировал на информацию, что его попросили найти новый клуб

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий отреагировал на информацию, согласно которой руководство подмосковной команды попросило его начать поиски нового клуба.

«По всем вопросам обращайтесь к моему юристу и в профсоюз футболистов, они ответят», – сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Metaratings сообщал, что «Химки» попросили Тихого и ряд других футболистов искать новый клуб. На следующей неделе «Химки» могут провести командное собрание по кадровым вопросам.

Подмосковные «Химки» в 17 матчах набрали 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).