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Игрок «Химок» Тихий отреагировал на информацию, что его попросили найти новый клуб

Игрок «Химок» Тихий отреагировал на информацию, что его попросили найти новый клуб
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий отреагировал на информацию, согласно которой руководство подмосковной команды попросило его начать поиски нового клуба.

«По всем вопросам обращайтесь к моему юристу и в профсоюз футболистов, они ответят», – сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее Metaratings сообщал, что «Химки» попросили Тихого и ряд других футболистов искать новый клуб. На следующей неделе «Химки» могут провести командное собрание по кадровым вопросам.

Подмосковные «Химки» в 17 матчах набрали 12 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).

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