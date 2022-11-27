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Венгер: мы должны преклонить колени перед карьерой Жиру. Он ничего не получил просто так

Венгер: мы должны преклонить колени перед карьерой Жиру. Он ничего не получил просто так
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о нападающем сборной Франции Оливье Жиру.

«Мы должны преклонить колени перед той карьерой, которую сделал Оливье Жиру. Ему абсолютно ничего не досталось просто так», — приводит слова Венгера TF1.

Напомним, Жиру оформил дубль в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Австралии (4:1) и догнал Тьерри Анри, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. На счету Жиру 51 гол за национальную команду.

Накануне сборная Франции стала первой командой, досрочно вышедшей в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Напомним, французская команда является действующим чемпионом мира.

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