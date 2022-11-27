«Наше время пришло». Баннер болельщиков «Зенита» на матч со «Спартаком»

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встречаются местный «Зенит» и московский «Спартак». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Перед началом игры болельщики клуба из Санкт-Петербурга подготовили большой баннер.

«Наше время пришло», — гласит сообщение на баннере.

Московский «Спартак» в пяти матчах набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы В Кубка России. Санкт-петербургский «Зенит» (9) — на третьем месте. Вторую строчку занимают самарские «Крылья Советов» (9), замыкает таблицу воронежский «Факел» (0).

Чистяков: я люблю «Зенит». Всегда буду хотеть здесь играть. Видеоролик: