Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка после матча группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:1) подвёл итоги первой части сезона.

«Если подводить итоги этой части, я доволен командой. Сказал после игры, что обидно, что не выиграли. Кубок – это трофей. «Зенит» – фаворит в лиге, а кубок ты можешь выиграть, здесь в одной игре может быть всё… Мне очень грустно, что мы не будем играть в Кубке. В чемпионате мы сделали шаг вперёд, но это только половина», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).