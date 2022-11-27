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Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Оренбурга»

Марцел Личка подвёл итоги первой части сезона для «Оренбурга»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка после матча группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:1) подвёл итоги первой части сезона.

«Если подводить итоги этой части, я доволен командой. Сказал после игры, что обидно, что не выиграли. Кубок – это трофей. «Зенит» – фаворит в лиге, а кубок ты можешь выиграть, здесь в одной игре может быть всё… Мне очень грустно, что мы не будем играть в Кубке. В чемпионате мы сделали шаг вперёд, но это только половина», – передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Оренбург» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

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