«Много путаницы». Вратарь «Динамо» Лещук — о формате Кубка России

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о формате Фонбет Кубка России.

«После того как объявили регламент, я зашёл и разобрался. Мне чуть помогли, объясняли. Я дальше рассказывал ребятам, как всё это будет происходить. Первый раз играем по этой системе, поэтому много путаницы. Многие не хотят разбираться. В дальнейшем все привыкнут. Регламент интересный и много игр, что хорошо для футболистов», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 27 ноября, московское «Динамо» обыграло «Оренбург» со счётом 1:0 и вышло с первого места группы С в стадию плей-офф. Следующую встречу клуб проведёт только в марте, когда возобновится сезон Российской Премьер-Лиги.