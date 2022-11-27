Хорватия — Канада: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют сборные Хорватии и Канады. Встреча пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Модрич, Брозович, Ковачич — Перишич, Крамарич, Ливайя.

Канады: Борян — Джонстон, Витория, Миллер — Хатчинсон, Эустакиу, Ларьи, Дэвис — Бушанан, Ларин, Дэвид.

Хорватия на данный момент занимает третью строчку группы F, имея в активе одно очко. Канада (0) замыкает квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у сборной Бельгии (3).