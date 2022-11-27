Абаскаль — о поражении «Спартака» по пенальти «Зениту»: это большой опыт для ребят

Главный тренер «Спартак» Гильермо Абаскаль рассказал, что он говорил игрокам перед серией пенальти в игре с «Зенитом» в Фонбет Кубке России, а также о своих словах Даниилу Денисову, который не реализовал один из 11-метровых ударов.

«Я попросил ребят победить, мы говорили исключительно о победе. Результат был понятен, но в серии пенальти ребята испытали это чувство, когда ты на стадионе соперника, тебя все освистывают. Это большой опыт для ребят.



Что говорил Денисову после пенальти? Забей гол у себя дома. На глазах своей семьи в своём городе в следующий раз. Денисов очень молод. Его карьера будет состоять из большого количества работы. У него ещё будет такой шанс», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.