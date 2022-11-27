Испания — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, сборные Испании и Германии проведут матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стали известны стартовые составы испанцев и немцев.
Испания: Симон, Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Асенсио, Торрес, Ольмо.
Германия: Нойер, Зюле, Керер, Рюдигер, Раум, Киммих, Горецка, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Мюллер.
Испания занимает первое место в таблице группы Е, в 1-м туре подопечные Луиса Энрике обыграли Коста-Рику (7:0). Германия — на четвёртой строчке, команда Ханс-Дитера Флика в стартовой игре уступила сборной Японии (1:2). Костариканцы во 2-м туре оказались сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.
Марокканцы в Брюсселе жгут машины после победы над Бельгией:
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