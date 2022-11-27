Роналдо поддержал Неймара, получившего травму в матче с Сербией

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поддержал форварда команды Неймара, который получил травму в игре с Сербией на чемпионате мира. Из-за этого звезда «селесао» пропустит игру со Швейцарией.

«Я не мог начать это открытое письмо по-другому: Неймар, ты классный! Просто гигант!



Я уверен, что большинство бразильцев, как и я, восхищаются и любят тебя. Твой талант, между прочим, поднял тебя так высоко, что к тебе теплится любовь и восхищение из каждого уголка мира. И именно по этой причине, из-за того, чего ты достиг, тебе приходится иметь дело с таким количеством зависти и зла. Люди празднуют травму такой звезды, как ты. Куда мы движемся? Что это за мир? Какое послание мы передаём таким образом нашей молодёжи? Всегда найдутся люди, выступающие против тебя, но грустно видеть, как общество идёт по пути опошления, нетерпимости, нормализации языка ненависти.



Именно против этого словесного насилия с разрушительной силой я пишу тебе сегодня: вернись сильнее! Умнее! Голодным до голов! Добро, которое ты делаешь на поле и за его пределами, намного больше, чем зависть к тебе. Не забывай ни на секунду тот путь, который сделал тебя кумиром мирового футбола. Бразилия любит тебя! Настоящим болельщикам нужны твои голы, обводки, смелость и радость!» — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.