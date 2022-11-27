«Сборы пройдут в Эмиратах». Михаил Галактионов — о планах «Локо» на зимнюю паузу

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о планах команды на зимнюю паузу.

«10 января команда соберётся, пройдёт медосмотр, на следующий день будет уже вылет на сборы. Сборы пройдут в Эмиратах. Подробный план уже подготовлен для определённой работы. С контрольными матчами тоже, сейчас выбираются соперники. Наш тренерский штаб уже подготовил индивидуальные программы тренировок для игроков на время отпуска. Именно по физической подготовке. Речь про ту втягивающую работу, чтобы они провели её в отпуске. А уже непосредственно с первого дня мы приступим к полному объёму той работы, которая будет запланирована», — приводит слова Михаила Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Железнодорожники завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице.