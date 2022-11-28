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Тренер сборной Марокко: Амрабат после ЧМ перейдёт в один из крупных европейских клубов

Тренер сборной Марокко: Амрабат после ЧМ перейдёт в один из крупных европейских клубов
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Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался об игре полузащитника национальной команды Софьяна Амрабата.

«Поверьте, Амрабат — игрок мирового класса. Он ключевой игрок в моей схеме. Я жду, что после чемпионата мира он перейдёт в один из крупных европейских клубов», — цитирует Валида Реграги в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

26-летний Амбарат выступает в составе «Фиорентины». На его счету 13 матчей в итальянской Серии А и семь встреч в Лиге конференций, в которых он не отметился результативными действиями.

В матчах чемпионата мира Амбарат дважды выходил в основном составе команды. Марокканцы с четырьмя очками делят первую строчку со сборной Хорватии в группе F.

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