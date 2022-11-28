Александр Мирзоян: скандал в матче «Зенит» – «Спартак» не красит ни одну команду

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян высказался о матче заключительного тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и московским «Спартаком». В основное время команды сыграли вничью со счётом 0:0. В серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Санкт-Петербурга (4:2).



«Команды играли и не смогли забить. И дело не в том, что не настроились. Они играли и отдавались игре настолько, насколько могли. А то что голов не было, значит, не пошли.



После матча был скандал, который не красит ни одну команду. Эмоции где-то возобладали, и это недопустимо. КДК разберётся в этой ситуации. Там были наказаны игроки и с одной, и с другой стороны. Судья не упускал нить игры. Но, возможно, в некоторых ситуациях нужно было быть пожёстче в процессе матча с игроками. И тогда, этой ситуации могло и не быть. Это хулиганское поведение», – приводит слова Мирзояна Metaratings.