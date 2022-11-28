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«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора

«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора. Эту должность занял Дмитрий Ульянов.

«Желаем Дмитрию Николаевичу успехов в должности спортивного директора нашего клуба!» — написала пресс-служба железнодорожников.

Футбольную карьеру Дмитрий провёл в чемпионатах СССР, России, Испании и Израиля. После завершения карьеры футболиста Ульянов работал в системе академии «Локомотива», а также руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре футбольного клуба «Химки» спортивным и генеральным директором.

Напомним, на зимний перерыв «Локомотив» ушёл на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах.

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