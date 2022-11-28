«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
Поделиться
Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора. Эту должность занял Дмитрий Ульянов.
«Желаем Дмитрию Николаевичу успехов в должности спортивного директора нашего клуба!» — написала пресс-служба железнодорожников.
Футбольную карьеру Дмитрий провёл в чемпионатах СССР, России, Испании и Израиля. После завершения карьеры футболиста Ульянов работал в системе академии «Локомотива», а также руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре футбольного клуба «Химки» спортивным и генеральным директором.
Напомним, на зимний перерыв «Локомотив» ушёл на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
13:48
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:42
-
12:40
-
12:34
-
12:23
-
12:15
-
12:07
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
11:33
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:10
-
10:09
Партнерский контент