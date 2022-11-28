На матче ЧМ болельщик с трибуны кинул камерунцу Ондуа футболку сборной России. Фото

После матча чемпионата мира — 2022 Камерун — Сербия один из болельщиков, футбольный блогер Алексей Хрущёв, бросил с трибуны на поле реплику хоккейного свитера сборной России. Она предназначалась камерунскому игроку с российским паспортом Гаэлю Ондуа. Футболист с улыбкой поднял майку, на которой написано «Россия» и нанесён герб страны, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.

Предположительно, на фото Мэр Нефтеюганска Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Ондуа вышел на поле в бутсах с изображением российского флага. Позже он заявил, что чувствует себя свободным человеком и не боится выйти на поле в таких бутсах.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Групповой этап турнира завершится 2 декабря. Напомним, действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале 2018 года в России.