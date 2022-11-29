Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф чемпионата мира

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Уругваем со счётом 2:0 в матче чемпионата мира и досрочный выход в плей-офф турнира в Катаре.

«Мы вышли в плей-офф мундиаля! Отличная работа, ребята! Столкнувшись с противником с богатой историей, мы показали нашу силу и качество игры. Идём дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.

Дублем в игре с Уругваем отличился полузащитник Бруну Фернандеш. Благодаря победе Португалия набрала 6 очков и стала лидером группы Н. В следующем туре команда встретится со сборной Южной Кореи. Матч состоится в пятницу, 2 декабря, начало в 18:00 мск.