Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф чемпионата мира
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Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Уругваем со счётом 2:0 в матче чемпионата мира и досрочный выход в плей-офф турнира в Катаре.
«Мы вышли в плей-офф мундиаля! Отличная работа, ребята! Столкнувшись с противником с богатой историей, мы показали нашу силу и качество игры. Идём дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.
Дублем в игре с Уругваем отличился полузащитник Бруну Фернандеш. Благодаря победе Португалия набрала 6 очков и стала лидером группы Н. В следующем туре команда встретится со сборной Южной Кореи. Матч состоится в пятницу, 2 декабря, начало в 18:00 мск.
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