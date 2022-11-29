Марцел Личка: предложения от «Црвены Звезды» по Сычевому не было

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что в клуб не поступало предложений от «Црвены Звезды» по покупке форварда команды Владимира Сычевого.



«Про Сычевого каждый день пишут разные новости, говорят о его возможном переходе в другой клуб. Но по нему не поступало ни одного предложения. Конкретного предложения от «Црвены Звезды» не было.



В любом случае принимать решение о своем будущем будет сам игрок. Если поступит хорошее предложение и для клуба, и для игрока, я скажу футболисту спасибо за проделанную работу и пожелаю удачи в будущем!», — приводит слова Лички «РБ Спорт».



Владимир Сычевой забил 17 голов в 19 матчах текущего сезона чемпионата и Кубка России. Также 26-летний нападающий сделал две голевые передачи. Стоимость футболиста по версии интернет-портала Transfermarkt в этом сезоне выросла в пять раз: с € 500 тыс. до € 2,5 млн. Сычевой дебютировал в составе сборной России под руководством Валерия Карпина в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).