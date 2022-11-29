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Экс-вратарь «Ростова» оценил шансы Сербии на выход из группы после матча с Камеруном

Экс-вратарь «Ростова» оценил шансы Сербии на выход из группы после матча с Камеруном
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал ничью сборной Сербии в матче с Камеруном (3:3).

«Конечно, это неудачный результат. Мы вели 3:1 и должны были выигрывать. После третьего гола стоило поменять тактику и сыграть более спокойно. Вернуться к своим воротам и действовать на контратаках. А так вели 3:1 и сами пропустили две одинаковые контратаки.

Думаю, мы слишком увлеклись игрой впереди. А надо было сыграть прагматично и доводить встречу до победы.

Ощущение, что физически команда не совсем готова. Камерун — это соперник, которого можно и нужно обыгрывать, если хотим играть в 1/8 финала. Получается, мы включились на 20-30 минут, забили три гола и показали, как можем. А весь матч играть в таком темпе не получается.

Теперь многое будет зависеть от игры Бразилия — Швейцария. Если бразильцы победят, все останется в наших руках. А если будет другой результат… Надеюсь, шансы еще есть. Давайте дождемся вечерней игры и после будем делать выводы», — приводит слова Радича «РБ Спорт».


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