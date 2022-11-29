Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев поддержал идею перехода РФС в Азиатскую фут­больную конфедерацию

Ловчев поддержал идею перехода РФС в Азиатскую фут­больную конфедерацию
Комментарии

Бывший защитник сбор­ной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поддержал идею перехода РФС в Азиатскую фут­больную конфедерацию (АФК), если такая возможность будет предоставлена.

«Европа сейчас прот­ив нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила. Когда я играл за сборную СССР, наши власти не зах­отели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами — и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не смо­жет обосновать то, что творят с нами.

Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность пе­реходить в Азию, надо идти», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Новость по теме
Иванов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022