Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поддержал идею перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), если такая возможность будет предоставлена.
«Европа сейчас против нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила. Когда я играл за сборную СССР, наши власти не захотели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами — и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не сможет обосновать то, что творят с нами.
Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность переходить в Азию, надо идти», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».
На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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