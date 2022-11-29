Бывший защитник сбор­ной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поддержал идею перехода РФС в Азиатскую фут­больную конфедерацию (АФК), если такая возможность будет предоставлена.



«Европа сейчас прот­ив нас. Они делают все, как хотят и что захотят. Переписывают правила. Когда я играл за сборную СССР, наши власти не зах­отели, чтобы мы поехали на матч в Чили, где произошел военный переворот. Тогда советской сборной справедливо засчитали поражение. Теперь не хотят играть с нами — и наказывают снова нас. Нет никакой логики и никто не смо­жет обосновать то, что творят с нами.



Не надо ждать, когда позовет УЕФА. Если предоставится возможность пе­реходить в Азию, надо идти», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».



На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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