Фернандеш ярко праздновал гол, охрана ловила провокатора с флагом. Фото победы Португалии

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 28 ноября сборная Португалии встречалась с национальной командой Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась победой португальской команды со счётом 2:0.



На 54-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш. Хавбек от угла штрафной выполнил мягкий заброс к вратарской, форвард Криштиану Роналду головой не дотянулся до мяча, но смутил своим прыжком вратаря, который не среагировал. Мяч без касания головы Роналду по прямой залетел в дальний угол ворот. На 90+1-й минуте Фернандеш успешно реализовал пенальти и установил итоговый счёт.



Лучшие кадры с матча Португалия — Уругвай — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Уругваем со счётом 2:0 и досрочный выход в плей-офф турнира в Катаре.



«Мы вышли в плей-офф мундиаля! Отличная работа, ребята! Столкнувшись с противником с богатой историей, мы показали нашу силу и качество игры. Идём дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду на своей официальной странице в социальных сетях.