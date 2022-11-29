В. Овчинников — о драке «Зенита» и «Спартака»: головки посъезжали. Это групповая хулиганка

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о массовой драке, которая произошла в концовке матча Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).
«Головки посъезжали от собственной значимости. Забыли элементарные футбольные правила. Это недопустимо! Футбол футболом, жизнь жизнью. Если в жизни, то это статья 213 часть 2 УК РФ – групповая хулиганка. Я считаю, такое недопустимо», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, по итогам потасовки в составе «Спартака» красные карточки получили нападающие Шамар Николсон, Александр Соболев, а также голкипер Александр Селихов. Отметим, что Соболев и Селихов не находились на поле в момент окончания игры. У «Зенита» удалены защитник Родригао, полузащитник Вильмар Барриос, а также нападающий Малком.
- 29 ноября 2022
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