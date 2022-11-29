Николич: Борис Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о назначении Бориса Ротенберга в московский клуб на должность директора департамента развития молодёжного футбола.

«Борис готовился к работе в клубе, когда ещё был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру. Он умный парень, который сильно любит футбол. Самостоятельный в прямом смысле этого слова. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

За «Локомотив» Борис Ротенберг выступал с 2016 года. За это время он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, заработав две жёлтые карточки. В составе красно-зелёных Борис стал обладателем пяти титулов: он чемпион России сезона-2017/2018, трёхкратный победитель Кубка России (в сезонах-2016/2017, 2018/2019 и 2020/2021) и обладатель Суперкубка России — 2019.