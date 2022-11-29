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Нидерланды — Катар: Гакпо открыл счёт в игре

Нидерланды — Катар: Гакпо открыл счёт в игре
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Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы А, в котором встречаются сборные Нидерландов и Катара. Игра идёт на стадионе «Эль-Байт», вмещающем 68 895 зрителей.

Голландцы открыли счёт в игре. На 26-й минуте отличился Коди Гакпо. Он обыгрался с Дави Классеном слева от ворот на подступах к штрафной соперника. Дави вывел Коди на простор, а тот ударом низом поразил правый угол ворот сборной Катара.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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