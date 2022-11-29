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Сборная Сенегала одолела Эквадор и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Сенегала одолела Эквадор и вышла в плей-офф ЧМ-2022
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В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.

На 44-й минуте встречи нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр открыл счёт, успешно реализовав пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счёт. Через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сборную Сенегала вперёд.

Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
29 ноября 2022, вторник. 18:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 2
Сенегал
0:1 Сарр – 44' (пен)   1:1 Кайседо – 67'   1:2 Кулибали – 70'
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