Сборная Сенегала одолела Эквадор и вышла в плей-офф ЧМ-2022

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Эквадора встречалась с национальной командой Сенегала. Игра прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась победой сенегальской сборной со счётом 2:1.
На 44-й минуте встречи нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр открыл счёт, успешно реализовав пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счёт. Через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сборную Сенегала вперёд.
Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор (4) завершил выступление в турнире. С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды (7). Замкнул квартет Катар (0).
- 29 ноября 2022
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