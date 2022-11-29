Стала известна дата возвращения Карима Бензема в Мадрид

Объявлена дата ожидаемого возвращения нападающего «Реала» и сборной Франции Карима Бензема в Мадрид.

По информации L’Equipe, Бензема прибудет в расположение «Реала» 9 декабря, тогда же он приступит к индивидуальным тренировкам. Пока нет информации о том, когда футболист приступит к тренировкам в общей группе. Ранее, 20 ноября, Карим Бензема был вынужден покинуть расположение сборной Франции из-за травмы четырёхглавой мышцы бедра. В данный момент форвард находится на острове Реюньон.

В нынешнем сезоне Карим Бензема провёл за мадридский «Реал» 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Первый матч после паузы «Реал» проведёт в чемпионате Испании с «Вальядолидом». Он состоится 30 декабря.