Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стюарды вывели фаната сборной США, показывавшего радужные напульсники на игре с Ираном

Стюарды вывели фаната сборной США, показывавшего радужные напульсники на игре с Ираном
Комментарии

Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура группы В, в котором встречаются сборные Ирана и США. Игра идёт на стадионе «Эль-Тумама», вмещающем 44 400 зрителей. На момент написания этой новости счёт в игре не открыт.

Служба безопасности стадиона в Дохе вывела с трибуны болельщика сборной США, который перед матчем с Ираном демонстрировал радужный напульсник.

Иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед игрой с североамериканской сборной. Игроки национальной команды Ирана спели гимн перед началом матча. Стоит отметить, что перед матчем 1-го тура текущего турнира игроки отказались исполнять песню. Обе команды могут выйти в плей-офф чемпионата.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022