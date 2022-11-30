Член оргкомитета ЧМ-2022 оценил шансы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Член оргкомитета чемпионата мира в Катаре, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана Алишер Никимбаев оценил шансы РФС перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).



«Думаю, что все страны Центральной Азии однозначно будут «за». Это доказывают последние матчи сборной России.



Скорее всего, против будут Австралия, Южная Корея и Япония. Не стоит забывать также Гонконг, Тайвань, может быть ещё Гуам. Как бы это смешно ни казалось, но это страны-члены АФК, и их голоса имеют такой же вес, как и у всех остальных. Может быть, появится даже какая-то коалиция, которая будет выступать против. Но не всегда позиция страны и позиция её футбольной федерации совпадают. Большой вопрос, будут ли страны оказывать какое-то давление на футбольное руководство.



На данный момент у многих стран АФК нет вообще никаких взаимоотношений с РФС. Понятно, что с Ираном более-менее дружат, даже пытались организовать товарищеский матч. Может быть, будут союзниками Сирия и Китай. Многие страны будут нейтральны и при голосовании будут опираться, в первую очередь, на футбольную составляющую вопроса.



Всё зависит от желания РФС. Если настрой уходить из УЕФА серьёзный, то вероятность я бы оценил где-то в 60%.



Я пока в разговорах об этом не участвовал. Наверняка где-то тема обсуждается, но она далеко не самая главная сейчас в АФК, учитывая то, что сейчас идёт чемпионат мира», — приводит слова Никимбаева Metaratings.



Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что на очередном Исполкоме будет обсуждаться вопрос возможного перехода в АФК на фоне бана УЕФА. Весной 2022 года ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборным всех возрастов участвовать в международных турнирах под эгидой организаций.

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