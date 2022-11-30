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Китайские телеканалы оперативно меняют кадры прямого эфира ЧМ, чтобы не злить болельщиков

Китайские телеканалы оперативно меняют кадры прямого эфира ЧМ, чтобы не злить болельщиков
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Китайские телеканалы в ускоренном порядке меняют кадры с болельщиками на трибунах в матчах чемпионата мира — 2022, сообщает журналист Марк Дрейер на своей странице в социальных сетях.

Это происходит из-за негативной реакции китайских болельщиков на скопление большого количества людей на ЧМ-2022 без масок. Кадры, на которых запечатлены трибуны, оперативно меняют на крупные планы футболистов и тренеров национальных команд.

Напомним, на прошлой неделе в Китае начались массовые протесты против продолжения локдаунов, введённых в стране в связи с пандемией коронавируса. Протесты охватили крупные города Китая, такие как Пекин, Шанхай, Нанкин, Ухань и другие.

Чемпионат мира — 2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

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