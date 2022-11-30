Брейтуэйт: Дания — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира

Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брейтуэйт заявил, что его национальная команда является главным претендентом на победу на чемпионате мира, который проходит в эти дни.

«Иногда в футболе нам, датчанам, чего-то не доставало для больших результатов: нам не хватало уверенности в себе, чтобы пойти и добиться цели. Сейчас же у нас появилась вера в то, что мы можем чего-то добиться. Болельщики ждут от нас многого, так что сборная Дании является серьёзным претендентом на победу на мировом первенстве», – цитирует игрока The Guardian.

Сборная Австралии, набравшая по итогам двух туров три очка, сыграет на стадионе «Эль-Джануб» со сборной Дании (1). Обе команды претендуют на выход из группы. Франция (6), уже гарантировавшая себе место в плей-офф чемпионата мира, встретится с Тунисом (1) на «Эдьюкейшн Сити».