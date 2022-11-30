Эммерсон — о первом месте «Урала» в Кубке России: с чистой душой в отпуск — в Таиланд!

Защитник «Урала» Эммерсон оценил выступление екатеринбургского клуба в Кубке России. В этом турнире команда Виктора Гончаренко заняла первое место в группе с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо».
«Начало сезона для «Урала» было просто ужасным. Мы переломили неудачный ход событий в свою пользу! Было сложно, но нам удалось это сделать. Концовка первой части сезона получилась очень убедительной — мы хорошо её отыграли. Довольны тем, что закончили на первом месте группу в Кубке России. Все безумно рады этому. Теперь с чистой душой отправляемся в отпуск!
Полечу отдыхать в Таиланд. Григорий Иванов дал премиальные игрокам за первое место в Кубке? Конечно же. Он недавно говорил об этом. Думаю, что после Нового года нам всё объявят», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 30 ноября 2022
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