Аргентина — Австралия: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся сборные Аргентины и Австралии. Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, вмещающем 45 032 зрителя. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Аргентинцы стали первыми в группе С, оставив позади сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Австралийцы вышли в плей-офф со второй строчки в группе D, где первое место заняла Франция, а ниже расположились команды Туниса и Дании.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
- 3 декабря 2022
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