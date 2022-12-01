Хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс намекнул на желание покинуть клуб

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс рассказал о желании бороться за крупные трофеи и играть в Лиге чемпионов, как и его партнёры по национальной команде.

«Я вижу здесь своих друзей, которые играют в Лиге чемпионов, выигрывают большие трофеи. У нас есть только одна карьера. И в конце этого пути хотелось бы оглянуться на неё и увидеть, какие титулы я завоевал и в каких важных играх принимал участие. У меня большие амбиции, и я действительно хочу это сделать», — приводит слова Райса портал 90min.

Ранее неоднократно сообщалось, что 23-летний английский хавбек является главной трансферной целью «Челси» на лето 2023 года. Но, помимо лондонцев, претендентами на игрока также будут «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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