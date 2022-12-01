Канчельскис: Соболев может только на игровой приставке играть на ЧМ, иначе никак

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал слова нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева о том, чего бы российская национальная команда могла достичь на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Если бы Соболев играл на чемпионате мира — это одно дело. Александр может только на игровой приставке в игре FIFA играть на ЧМ, по-другому никак. Надо находиться в Катаре и быть участником, чтобы говорить о том, как бы мы выступили.

Слово «если» уже вошло в наш лексикон. Будь там и говори, а не находясь дома. Мы, кроме «если», ничего не знаем и не можем сказать. Про уровень нашей сборной можно говорить только тогда, когда находишься на чемпионате мира или Европы.



Последние матчи национальной команды России — так себе. Могу сказать, что плохо — не забиваем, не выигрываем — это плохо», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Соболев ранее заявил, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Напомним, сборная России отобралась в стыковые матчи за право игры на чемпионате мира в Катаре. Команда должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, а в случае победы – с победителем пары Швеция — Чехия. Однако российская сборная была отстранена от участия в международных матчах решениями УЕФА и ФИФА.