Появилась графика проекции мяча на линии перед победным голом Японии в матче с Испанией

1 декабря в Дохе состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в группе Е, в котором сборная Японии обыграла сборную Испании со счётом 2:1.



Второй гол сборной Японии вызвал повышенное внимание и получился спорным. Каору Митома отдал голевую передачу на Ао Танаку, но достал мяч, когда тот, возможно, пересёк линию поля. Арбитр же после просмотра VAR признал гол легитимным. При этом повторы во время трансляции не убедили многих болельщиков.



После игры в эфире телеканала BeIN Sports была показана трёхмерная графика эпизода. На стоп-кадре продемонстрировано, что проекция мяча касалась линии, что подтверждает правомерность принятия решения арбитром.

Фото: скриншот из графики в эфире BeIN Sports

Напомним, японцы уступали испанцам с 11-й минуты, когда Альваро Мората забил с передачи Сесара Аспиликуэты, но в начале второго тайма сравняли счёт (на 48-й минуте отличился Рицу Доан), а затем и вышли вперёд. В итоге гол Танаки вывел команду в 1/8 финала с первого места на хорватов, а Испания завершила выступления в группе второй и в плей-офф встретится с Марокко.