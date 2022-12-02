Габулов: уровень чемпионата России очень сильно упал, тяжело выделить какую-то команду
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Экс-футболист сборной России Владимир Габулов поделился впечталениями от первой части сезона РПЛ. Габулов отметил сильное падение уровня чемпионата.
«Безусловно, Пиняев произвел впечатление. В силу возраста и игр, которые он провел под конец первой части чемпионата, плюс неплохой дебют за сборную стоит особняком. Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет.
«Оренбург»? В силу того, что уровень чемпионата очень сильно упал «Оренбург» находится на 7-м месте. Если бы «Урал» начал бы играть с начала чемпионата в свою силу, то тоже находился бы гораздо выше», — приводит слова Владимира Габулова «РБ Спорт».
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