Сборная Японии одолевала Испанию и ярко праздновала выход в плей-офф ЧМ. Фото с матча

Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».



На 12-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората с передачи Сесара Аспиликуэты. Ответный гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан, нанёсший дальний удар по воротам Уная Симона. Через три минуты вперёд японцев вывел полузащитник Ао Танака.

Лучшие кадры с матча Япония — Испания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу прокомментировал победу над Испанией (2:1) и выход в плей-офф ЧМ-2022.



«Большое спасибо всем нашим болельщикам, народу Японии, за поддержку. Благодаря им мы смогли победить в этом сложном матче. Я счастлив, что смог подарить победу всем и с точки зрения финиша у нас новая цель — четвертьфинал.



Игроки показывают нам другой и новый взгляд на то, как бороться на мировой арене, и мы хотели бы установить новый рекорд своей сборной, пройдя в четвертьфинал чемпионата мира или даже дальше», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и расположились на второй строчке. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.