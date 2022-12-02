«Давай, Лукаку! Мы должны оплатить ему отпуск в Сплите!» Иван Ракитич потроллил бельгийца

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич подшутил над нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку после матча 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Давай, Лукаку! Мы должны оплатить ему отпуск в Сплите! Вперёд!» — говорит Ракитич в видеоролике.
Сплит — город в Хорватии, считающийся центром курортного региона страны.
Напомним, матч между сборными Хорватии и Бельгии закончился вничью 0:0. Такой результат и победа команды Марокко над Канадой позволили хорватской сборной пройти в плей-офф, оставив Бельгию на третьем месте в группе.
Ромелу Лукаку несколько раз по ходу матча получал возможность пробить по пустым воротам, однако не смог реализовать ни одного своего момента, пробивая в штангу или мимо створа. Форвард упустил подобный момент в концовке матча, на 90-й минуте.
- 2 декабря 2022
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