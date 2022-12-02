Алексей Попов: Данни — самый подлый футболист, против которого я играл

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов назвал экс-полузащитника «Зенита» и «Динамо» Мигела Данни самым подлым футболистом, против которого он играл. По словам Попова, португалец мог исподтишка ударить локтем, постоянно симулировал и спорил с арбитром.
«Кто самый подлый футболист, против которого я играл? Данни — это 100%. Подло мог исподтишка ударить. Это было для него нормой. Как ****** лаял постоянно, но на самом деле ничего из себя не представлял как человек. Да, с хорошим дриблингом, хороший футболист, но как человек мог повести себя подло, например, ударить с локтя. Мог симулировать фол, которого вообще не было.
Видич тоже мог ударить спокойно. Он считал, что это нормально. В основном такого формата футболисты были в командах, на которые судьи закрывали глаза, на их действия. Тот же Понтус Вернблум из команды ЦСКА, у которой было всё нормально с судьями. Любой футболист ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» мог спокойно подойти и с матом говорить с судьёй. А ты мог крикнуть случайно от боли, и тебе за это давали жёлтую карточку. Такие случаи у меня были», — приводит слова Попова Legalbet.
- 2 декабря 2022
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