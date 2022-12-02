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«Российская культура является частью мировой». Песков — о русских песнях на ЧМ в Катаре

«Российская культура является частью мировой». Песков — о русских песнях на ЧМ в Катаре
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на исполнение российских песен в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу.

«России нет на чемпионате мира. Давайте вещи называть своими именами. Мы не участвуем в чемпионате мира по футболу, но российская культура в разных её проявлениях является частью мировой культуры, как бы кто-то ни хотел её отменить», — приводит слова Пескова ТАСС.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции, которая на предыдущем мировом первенстве в России в финальном матче обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2.

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