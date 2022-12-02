«Это, должно быть, подделка». Энрике — о фото мяча на лицевой линии перед голом Японии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал подделкой опубликованную в СМИ графику проекции мяча перед вторым голом Японии в матче ЧМ-2022 (1:2).

«Я видел фотографию, которая, возможно, была подделкой. Не может быть, чтобы эта фотография была настоящей. Это, должно быть, подделка. Я чувствовал, что происходит что-то нечистое, когда VAR потратил настолько много времени, чтобы принять решение… Мне нечего сказать», — приводит слова Луиса Энрике Daily Express.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Испании уступила национальной команде Японии со счётом 1:2. Второй гол японцы забили после спорного эпизода с выходом мяча за пределы поля. После игры телеканал BeIN Sports опубликовал свою графику проекции мяча в спорном моменте. Однако официальной графики и разъяснений эпизода от ФИФА до сих пор не последовало.